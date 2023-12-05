Девин Хейни в июне 2022 года завладел всеми поясами легкого дивизиона, победив австралийца Джорджа Камбососа и стал абсолютом. Американец дважды провел защиту титула против Камбососа и Ломаченко. После этого 25-летний боксер решил подняться дивизионом выше, освободив чемпионские пояса.

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Хейни планировал дать бой-реванш против Ломаченко

Издание The Ring поинтересовалось у Хейни, планировал ли он дать реванш Ломаченко. На этот вопрос "Мечта" дал достаточно неожиданный ответ. Американец действительно рассматривал такую возможность, поскольку этот бой мог принести неплохую прибыль. Впрочем, Хейни решил не испытывать судьбу и оставил дивизион непобежденным абсолютным чемпионом.

"Да, конечно, мне это приходило в голову – несколько раз. Я говорил с отцом и Top Rank о том, как будет выглядеть матч-реванш, какие будут цифры, и, как я уже сказал, это не сложилось. Это не имело смысла, понимаете?

Я знаю, что это был бы большой бой – гораздо больший, чем первый. Предыдущий поединок был спорным, поэтому второй должен быть большим. Но цифры, похоже, не были такими уж большими", – отметил Хейни.

Очевидно, что бой против Реджиса Прогресса должен принести Дэвину Хэйни большую прибыль. "Мечта" сразится за титул WBC в первом полусреднем весе. Поединок состоится 9 декабря в Сан-Франциско.

Лома в погоне за титулом