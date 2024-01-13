17 февраля Александр Усик вернется в ринг ради боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинский боксер будет противостоять Тайсону Фьюри.

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Это сражение вызывает немало интереса в боксерском сообществе. Впрочем, бывший чемпион мира Карл Фроч не внес его в список самых ожидаемых для себя поединков в 2024 году.

Британец заявил, что ожидает бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, которого Усик дважды побеждал. При этом Карл считает, что Усик выйдет победителем из боя против "Цыганского короля".

Думаю, Усик победит Тайсона в ближнем бою, а Джошуа справится с Нганну. Но если Фьюри выиграет, тогда сразится с Энтони. Этот поединок станет номером 1 в 2024 году,

– заявил Фроч.

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Отметим, что в марте Джошуа должен выйти в ринг против бывшего чемпиона ММА Фрэнсиса Нганну. Камерунец дебютировал в боксе встречей с Тайсоном Фьюри и, несмотря на поражение, произвел положительное впечатление, отправив британца в нокдаун.

Напомним, что Усику принадлежат три пояса чемпиона по сверхтяжелому весу – WBA, WBO и IBF. Тайон Фьюри владеет поясом WBC, поэтому победитель их боя и станет абсолютным чемпионом.

За свою профессиональную карьеру украинец и британец еще ни разу не проигрывали. Александр выиграл 21 бой с 21-го, тогда как у Тайсона 34 победы и одна ничья в 35 встречах.