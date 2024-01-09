Уже в средине февраля Александр Усик вернется в ринг. Украинский боксер сойдется с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

По теме Стартовала продажа билетов на бой Усик – Фьюри: сколько стоят и как купить

Боксеры активно опрокидываются острыми словами друг на друга. Тем временем боксерское сообщество активно обсуждает предстоящий поединок.

Так, свое мнение по поводу боя в Саудовской Аравии высказал эксчемпион мира Леннокс Льюис, который в 2002-м одолел Виталия Кличко. Американец сравнил Усика и Фьюри с животными.

У всех есть внутри зверь. Усик напоминает мне маленького кролика, потому что он очень хорошо двигается. Никто не может его поймать. Потом я смотрю на Тайсона Фьюри, он мне похож на жирафа. Я вижу их как двух бьющихся между собой зверей, но кто победит: кролик или жираф? Я не думаю, что Тайсону нужно много двигаться. Это нужно Усику, он собирается использовать ринг. Усик не будет лёгким соперником для Тайсона Фьюри. Он бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе и он еще не проигрывал. Этот человек – победитель, он ненавидит проигрывать,

– заявил Льюис.

Читайте также "Фьюри разорвет Усика": тренер Дюбуа аргументировал неутешительный для украинца прогноз

Напомним, что Усику принадлежат три пояса чемпиона по сверхтяжелому весу – WBA, WBO и IBF. Тайон Фьюри владеет поясом WBC, поэтому победитель их боя и станет абсолютным чемпионом.

Кстати, украинец и британец еще ни разу не проигрывали в профессиональной карьере. Александр выиграл 21 бой с 21-го, тогда как у Тайсона 34 победы и одна ничья в 35 встречах.