Бой Усик - Фьюри: Папа Римский благословил и подписал пояс, который получит победитель

Уже 18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Усик - Фьюри. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Папа Римский Франциск благословил пояс WBC, который получит Александр Усик или Тайсон Фьюри по результатам предстоящего поединка. Также он поставил свою подпись на трофее.

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Необычный пояс от WBC

Президент WBC Маурисио Сулейман передал пояс Папе Римскому, который благословил и подписал его.

Я принес пояс, он благословил и подписал его. Папа подписал одну сторону и сказал, что я должен подписать другую, иначе боец подумает, что я болею за кого-то одного. У него нет фаворита. Он с нетерпением ждет 18 мая,

– рассказал Сулейман.

Сам пояс выполнен в цветах национальных флагов стран боксеров.



Подписанный Папой Римским пояс WBC / Фото Sky Sports

Победитель боя Усик – Фьюри, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на "Kingdom Arena", станет первым абсолютом в истории хевивейта в эпоху четырех поясов.

Напомним, что поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Тайсона.