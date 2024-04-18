Папа Римский Франциск благословил пояс WBC, который получит Александр Усик или Тайсон Фьюри по результатам предстоящего поединка. Также он поставил свою подпись на трофее.
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Необычный пояс от WBC
Президент WBC Маурисио Сулейман передал пояс Папе Римскому, который благословил и подписал его.
Я принес пояс, он благословил и подписал его. Папа подписал одну сторону и сказал, что я должен подписать другую, иначе боец подумает, что я болею за кого-то одного. У него нет фаворита. Он с нетерпением ждет 18 мая,
– рассказал Сулейман.
Сам пояс выполнен в цветах национальных флагов стран боксеров.
Подписанный Папой Римским пояс WBC / Фото Sky Sports
Напомним, что поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Тайсона.