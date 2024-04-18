Папа Римський Франциск благословив пояс WBC, який отримає Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі за результатами майбутнього поєдинку. Також він поставив свій підпис на трофеї.
Читайте також У кольорах національних прапорів: переможець бою Усик – Ф'юрі отримає унікальний пояс від WBC
Незвичайний пояс від WBC
Президент WBC Маурісіо Сулейман передав пояс Папі Римському, який благословив і підписав його.
Я приніс пояс, він благословив і підписав його. Папа підписав одну сторону і сказав, що я маю підписати іншу, інакше боєць подумає, що я вболіваю за когось одного. У нього немає фаворита. Він з нетерпінням чекає на 18 травня,
– розповів Сулейман.
Сам пояс виконано у кольорах національних прапорів країн боксерів.
Підписаний Папою Римським пояс WBC / Фото Sky Sports
Нагадаємо, що поєдинок мав відбутись 17 лютого, але був перенесений через травму Тайсона.