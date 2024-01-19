Дуэль боксерского IQ и габаритов: олимпийский призер дал прогноз на бой Усик – Фьюри

До эпохальной битвы Александра Усика и Тайсона Фьюри остается меньше месяца. Уже 17 февраля непобедимые боксеры выйдут в ринг, чтобы определить имя первого абсолютного чемпиона мира во времена четырех поясов в супертяжелой весовой категории.

В настоящее время они находятся в тренировочных лагерях, где упорно готовятся к самому большому бою в карьере в режиме почти полной секретности. Боксерское сообщество же не прекращает обсуждать предстоящий поединок и пытается спрогнозировать его сценарий.

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Противостояние стилей

Своими ожиданиями от битвы за все титулы супертяжелого веса поделился до 2023 года непобедимый боксер на профессиональном уровне Джо Джойс. Он оценил сильные стороны Александра Усика и Тайсона Фьюри и назвал своего фаворита.

У украинца отличный боксерский IQ, уверенная работа на ногах и много ударов. Усик – умный боксер, имеет много качеств. Думаю, у Фьюри будет преимущество за счет габаритов. Он постоянно нависает над соперниками, устраивает хаос в ближнем бою и может достичь нокаута. Он наносит меньше ударов, чем Усик, но у него более длинные руки, есть быстрый джеб. Если оба будут на своем топ-уровне, то предпочту Фьюри,

– сказал Джойс.

Напомним, что сражение состоится в столице Саудовской Аравии. В контракте Усика и Фьюри есть пункт о реванше.