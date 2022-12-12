Холифилд, который назвал Кличко российским боксером, заговорил о бое Усик – Фьюри

Новый 2023 год должен принести поклонникам бокса долгожданное противостояние за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В возможность проведения этого поединка верит Эвандер Холифилд.

Легендарный боксер из США ответил на вопрос о возможном бое за абсолют Александр Усик – Тайсон Фьюри. Эвандер Холифилд не исключает, что эти боксеры могут выйти на один ринг в 2023 году. 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Холифилд не предпочитает ни одного боксера

Правда, американец не стал делать кого-либо из них явным фаворитом. Холифилд не предпочитает ни одного боксера.

Верю ли я, что мы увидим их поединок? Да, а почему нет? Если переходить к расписаниям… Если Усик будет боксировать, и ему это будет удаваться, то он выиграет. Но Фьюри превосходит Усика по габаритам, так что это будет интересный поединок,

– сказал Холифилд.

Интересно, что Холифилд сконфузился, отвечая на вопрос о лучшем за всю историю российском боксере. Сюда Эвандер почему-то приписал одного из братьев Кличко, но не стал конкретизировать, кого именно – Виталия или Владимира.

Поединок между Усиком и Фьюри может действительно состояться в 2023 году. Тайсон после победы в финале трилогии против Дерека Чисоры призвал украинца на ринг. Тот поднялся к канатам и с иронической улыбкой выслушивал одиозные заявления британца.

Менеджер украинца Эгис Климас уже даже назвал вероятную дату боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Усик еще после победы в реванше над Энтони Джошуа бросал вызов "Цыганскому королю". Но тот захотел провести поединок за абсолют в декабре 2022-го, к чему не был готов украинец, только проведший свой поединок. Александр же уверял, что вернется на ринг, но только в 2023 году.