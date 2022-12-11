60-летний американский боксер доказал, что вообще не интересуется своими "коллегами по рингу". Эвандер Холифилд непонятно почему, но "дал" одному из братьев Кличко российское гражданство. 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Холифилд: Он не русский боксер? Простите

Холифилд не стал конкретизировать и просто назвал одного из братьев Кличко лучшим боксером России за всю ее ничтожную историю. За это можно получить "на орехи" от Виталия или Владимира.

После того, как Эвандер услышал, что братья Кличко из Украины, мгновенно извинился за совершенную ошибку.

Однако легендарный боксер успел посидеть на двух стульях, расхвалив страну-агрессора, отметив, что Россия богата талантливыми боксерами.

Я уверен, что в России много хороших боксеров,

– сказал Холифилд.

Напомним, что ранее Владимир Кличко был замечен в тренировочном лагере Холифилд. Вроде бы украинец готовил Эвандера к возвращению на ринг. Боксеры провели спарринг без ударов, а только импровизировали поединок.

Также Холифилд преподавал совместное фото с Кличко-младшим и отметил: "Окружаю себя величием".