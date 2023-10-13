Двойное шоу: есть ли в контракте боя Усик – Фьюри место реванша

В конце сентября Александр Усик услышал такие желанные слова – Тайсон Фьюри согласился на бой за абсолют. Теперь все ждут официальной даты долгожданного поединка.

Вполне возможно, что дата боя Фьюри – Усик будет известна после поединка "Жадного пуза" против Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Александр планирует следить за этой встречей рядом с рингом.

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Будет целых две встречи

12 октября стало известно, что в контракте боя Фьюри – Усик включена опция реванша. Об этом на заседании рейтингового комитета Всемирного боксерского совета (WBC) сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

Поэтому теперь поклонники бокса смогут насладиться не одним противостоянием Усика против Фьюри, а двумя. Предсказывают, что эта встреча будет боем века и войдет в историю бокса как один из самых интересных поединков.

Многие делают из "Цыганского короля" фаворита предстоящего боя. Однако у Александра есть все шансы на победу и звание абсолюта в хевивейте. Только на ринге будет ясно, какие прогнозы были правдивыми.

Ранее сообщалось, что боксеры могут выйти в ринг друг против друга 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии. Но эти даты выглядят очень нереалистично, учитывая дату поединка британца против Нганну.

Усик же акцентированно будет готовиться к бою за абсолют. Ведь 26 августа получил победу нокаутом над британцем Даниелем Дюбуа и не отдал сопернику свои чемпионские пояса.