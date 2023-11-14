Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в составе украинской делегации находится на Конгрессе WBC в Узбекистане. Там журналисты поинтересовались у нашего чемпиона его ближайшими планами.

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Усик связывает будущее с футболом

Александр Усик с присущим ему юмором ответил на вопрос. Украинец пообещал сначала разобраться с "Жадным пузом", а затем сыграть за житомирскую команду. Очевидно, что в Узбекистане еще не слышали об одном из лидеров чемпионата Украины и переспросили название клуба.

Сначала я побью Тайсона Фьюри, а потом пойду играть в футбол. У меня контракт с Полесьем – командой номер один,

– ответил Усик.

Фьюри на пути к футбольной цели