Тайсон обратился к Александру в видеообращении к участникам конгресса WBC. Усик присутствовал на закате.
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Вызывающее заявление Фьюри
Усику, разберу тебя на части за 4 раунда,
– заявил Фьюри.
У украинского боксера сразу спросили, что он думает о словах Фьюри: "Вообще без понятия. Люблю Тайсона, он классный парень. Где ты?"
Обращение Фьюри: смотрите видео
Когда состоится бой Усик – Фьюри
- Из-за последнего поединка Фьюри сорвалось объявление официальной даты битвы за абсолютного чемпиона против Усика. Британец якобы получил травму. В бою против Нганну Тайсон побывал в нокдауне и получил два рассечения.
- Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри договорились о поединке 23 декабря. Официальной даты боя пока нет, однако некоторые СМИ считают, что эта встреча состоится уже этой зимой.
- International Boxing News пишет, что поединок состоится 17 февраля. В СМИ отмечают, что в течение недели официально сообщат новую дату боя.
- Также там добавили, что боксеры уже подписали контракт на бой, который состоится в Эр-Рияде.