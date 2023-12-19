Фактор Тайсона Фьюри: владелец Полесья рассказал, когда Александр Усик впервые сыграет в УПЛ

Украинец ведет подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, после встречи с Фьюри Александра можно ожидать на поле.

Украинский боксер Александр Усик все больше начинает фигурировать в футбольном обществе. Два года назад спортсмен отыграл несколько минут за Полесье на турнире Winter Cup.

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А летом этого года Усик даже подписал профессиональный контракт с житомирцами. Впрочем, на уровне УПЛ Александр пока так и не дебютировал. Владелец Полесья Геннадий Буткевич рассказал, почему боксер пока не выходил на футбольное поле.

Давайте пока не будем ему мешать в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри. Усик сейчас ведет подготовку к бою более высокого уровня ответственности. Это самый высокий в мире уровень для бокса. И при этом Саша интересуется футболом и мечтает сыграть. Он у нас в команде. У него большое желание сыграть, на Winter Cup он уже играл за Полесье и вы видели, что сильный спортсмен. Он силен не только в своем виде спорта. Обязательно Саша осуществит мечту и выйдет на поле в УПЛ за Полесье,

– заявил Буткевич.

Напомним, что Александр Усик в августе победил Даниэля Дюбуа нокаутом в 9-м раунде. Этим украинец защитил звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

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Теперь Усика ожидает бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри. Именно британец владеет поясом WBC. Встреча пройдет 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

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