Житомирское Полесье резко ворвалось в элиту украинского футбола. В прошлом сезоне подопечные Юрия Калитвинцева выиграли Первую лигу, а теперь зажигают в УПЛ.

Развиваются "волки" не только в футбольном плане, но и в инфраструктурном. На итоговой встрече с владельцем клуба Геннадием Буткевичем был презентован проект нового стадиона.

Он будет вмещать около 10 тысяч зрителей и будет находиться в парковой зоне, судя по иллюстрации. Правда, болельщики клуба также обратили на небоскребы на заднем фоне, якобы находящиеся в Житомире.



Проект нового стадиона Полесья / инстаграм Александра Денисова

Отмечается. что владелец клуба желает построить чисто футбольную арену. Полесье играет на Центральном городском стадионе, где есть беговые дорожки и проводятся соревнования по легкой атлетике.

Напомним, что в летне-осенней части чемпионата Украины Полесье выиграло 9 из 17 матчей и ушло на перерыв на третьей строчке. Отставание от лидеров Кривбасса и Днепра-1 составляет два балла.