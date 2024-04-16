В цветах национальных флагов: победитель боя Усик – Фьюри получит уникальный пояс от WBC
Источник:Matchroom Boxing
Чуть больше месяца осталось до долгожданного боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры сойдутся в битве за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
На кону будут стоять титулы WBC, WBA, WBO и IBF. Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира хевивейта в эпоху четырех поясов.
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Пояс, которого достоин только абсолютный чемпион мира
Также триумфатор поединка, который состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, получит специальный пояс, который выполнен в цветах национальных флагов обоих боксеров. Чемпионский пояс представил президент WBC Маурисио Сулейман.
Специальный пояс WBC для победителя боя Усик – Фьюри / Скриншот из видео
Также глава WBC отметил, что в контракте боя Усик – Фьюри есть пункт реванша. Еще раньше была информация, что вторая встреча между этими боксерами зависит от первого поединка. Украинский чемпион мира заявлял, что не против провести две встречи с "Цыганским королем" вместо одной.
Бой Усик – Фьюри: главное Фьюри: главное
- Поединок за абсолют в хевивейте должен был состояться еще 17 февраля 2024 года. Однако за 15 дней до встречи из лагеря Фьюри поступили плохие известия – Тайсон получил травму.
- В одном из спаррингов британец получил серьезное рассечение над правым глазом, из-за которого бой против Усика пришлось отложить бой против Усика.
- Многие видели в таком повреждении Фьюри хитрость и ложь со стороны соперника украинца. Были такие, которые не верили в правдивость этой травмы, уверяя, что британец просто хочет избежать битвы с Усиком. И во второй раз тоже что-то придумает.
- Зато Усик не делал из этого переноса боя какую-то катастрофу. За это время он в третий раз стал отцом и успел уже возобновить подготовку.
- Тайсон тоже уже активно готовится к возвращению на ринг.