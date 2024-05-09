"Тяжелая работа сделана": Усик завершил подготовку к бою с Фьюри

На следующей неделе станет известно имя абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Претендент на все титулы хевивейта Александр Усик продемонстрировал свою форму накануне поединка с Тайсоном Фьюри.

18 мая в Эр-Рияде состоится историческое событие в мире бокса, которого не было более 20 лет. Непобежденные боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик определят абсолютного чемпиона хевивейта.

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В какой форме Усик перед боем с Фьюри

Обладатель чемпионских титулов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик за девять дней до поединка сообщил о завершении тренировочного лагеря. Самые тяжелые упражнения и спарринги позади.

"Тяжелая работа сделана", – подписал Усик публикацию в инстаграме.

Александр продемонстрировал, что находится в отличной форме.

Александр Усик завершил лагерь / инстаграм боксера

Усик готов к бою с Фьюри / инстаграм боксера

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