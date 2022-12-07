Шелестюк оценил шансы Усика победить Фьюри после боя с Чисорой

Недавно в Лондоне отгремел боксерский поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, в котором "Цыганский король" снова победил. Поединок посетил и украинский боксер Александр Усик, где намекнул на возможность боя с Фьюри.

Этот поединок ждут уже давно, ведь оба потенциальных соперника – очень сильные боксеры. Впрочем, Фьюри, вероятно, имеет несколько больше шансов на победу. Об этом 24 каналу рассказал украинский профессиональный боксер, чемпион мира по боксу Тарас Шелестюк.

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Усик более мастерский, но есть "но"

Он объяснил, что Усик очень хорошо показывает себя в боях с классическими боксерами, поэтому он одержал безоговорочную победу в обоих поединках с Энтони Джошуа. Фьюри же – нестандартный боец, он часто применяет грязные приемы, наваливается на соперника всей массой, а с такими украинскому чемпиону работать сложнее.

Это несмотря на то, что, по словам Шелестюка, Усик более мастерский, чем Фьюри. Он технический боксер, может хорошо работать и первым и вторым номером, а также меняться на ходу.

К примеру, грамотность и высокий боксерский IQ украинца показал один из раундов последнего поединка с Джошуа, когда тот задел Усика, а он перекрылся высоким блоком и отработал пропущенный удар на ногах. Это было прямо перед чемпионскими раундами, преимущество в которых осталось за Усиком.

Полный стрим с Тарасом Шелестюком: смотрите видео



Однако Фьюри, как заметил Шелестюк, превосходит Джошуа и других боксеров в супертяжелой категории психологически – он очень стрессоустойчив. В этом контексте он превосходит и самого Усика.

Это будет интересный бой для меня. Сане нужно будет прыгнуть выше своей головы, ему нужно отдать все, что у него есть, чтобы победить в этом поединке. И я думаю, он хочет этого боя, потому что он будет тестировать свои лимиты в этом поединке,

– подчеркнул Тарас Шелестюк.

Возможный бой Усика и Фьюри