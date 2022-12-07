Шелестюк оценил шансы Усика победить Фьюри после боя с Чисорой
Недавно в Лондоне отгремел боксерский поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, в котором "Цыганский король" снова победил. Поединок посетил и украинский боксер Александр Усик, где намекнул на возможность боя с Фьюри.
Этот поединок ждут уже давно, ведь оба потенциальных соперника – очень сильные боксеры. Впрочем, Фьюри, вероятно, имеет несколько больше шансов на победу. Об этом 24 каналу рассказал украинский профессиональный боксер, чемпион мира по боксу Тарас Шелестюк.
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Усик более мастерский, но есть "но"
Он объяснил, что Усик очень хорошо показывает себя в боях с классическими боксерами, поэтому он одержал безоговорочную победу в обоих поединках с Энтони Джошуа. Фьюри же – нестандартный боец, он часто применяет грязные приемы, наваливается на соперника всей массой, а с такими украинскому чемпиону работать сложнее.
Это несмотря на то, что, по словам Шелестюка, Усик более мастерский, чем Фьюри. Он технический боксер, может хорошо работать и первым и вторым номером, а также меняться на ходу.
К примеру, грамотность и высокий боксерский IQ украинца показал один из раундов последнего поединка с Джошуа, когда тот задел Усика, а он перекрылся высоким блоком и отработал пропущенный удар на ногах. Это было прямо перед чемпионскими раундами, преимущество в которых осталось за Усиком.
Полный стрим с Тарасом Шелестюком: смотрите видео
Однако Фьюри, как заметил Шелестюк, превосходит Джошуа и других боксеров в супертяжелой категории психологически – он очень стрессоустойчив. В этом контексте он превосходит и самого Усика.
Это будет интересный бой для меня. Сане нужно будет прыгнуть выше своей головы, ему нужно отдать все, что у него есть, чтобы победить в этом поединке. И я думаю, он хочет этого боя, потому что он будет тестировать свои лимиты в этом поединке,
– подчеркнул Тарас Шелестюк.
Возможный бой Усика и Фьюри
- Преодолев Чисору 3 декабря, Тайсон защитил титул обладателя пояса WBC в тяжелом весе. Этот результат открыл перед ним путь к борьбе за звание абсолютного чемпиона с Усиком, ведь именно украинскому боксеру принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.
- После боя Фьюри – Чисора Усик поднялся на ринг и заявил, что будет тренироваться для того, чтобы показать хороший поединок и победить. При этом он сказал Фьюри: "Увидимся". Их поединок может состояться в феврале – марте, однако четких договоренностей еще нет.
- Впрочем, Тайсон допускает, что боя может и не быть, поэтому он заявил, что если поединок с Усиком сорвется, он выйдет на ринг с Джо Джойсом.