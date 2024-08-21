Второй бой украинского абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и "Цыганского короля" состоится 21 декабря 2024 года. На кону будут стоять титулы WBO, WBA и WBC.

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Где состоится реванш Усика с Фьюри

Как и первый бой за звание абсолютного чемпиона мира, который завершился триумфом Усика по раздельному решению судей, состоится в Эр-Рияде в Саудовский Аравии. Об этом сообщила промоутерская компания Кличко – К2.

В реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, боксеры не будут бороться за четвертый пояс по версии IBF. Этот титул будет на кону в поединке временного обладателя пояса Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Напомним, что в мае 2024 года, украинец одолел Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе впервые за долгое время и обладателем сразу четырех поясов.