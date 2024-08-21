Впереди украинца ожидает реванш с "Цыганским королем". Дальнейшие же шаги относительно выступлений Александра пока неизвестны.

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Должен выполнить миссию

Он рассказывал, что может вернуться в крузервейт или даже попробовать себя в ММА или боях на голых кулаках. Также активно ходят разговоры о возможности проведения третьего боя с Энтони Джошуа.

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе рассказал, что его мама просит о совсем другом. Она хочет, чтобы сын завершил карьеру, однако Александр пока не готов уйти из бокса.

"Моя мама говорит мне это после каждого боя. Она очень волнуется. Это же моя мама. Она беспокоится о моем здоровье и безопасности. Она плачет, знаю, она боится. Но есть путь, который нужно пройти – мне нужно еще много сделать в боксе. Люблю ее невероятно, но моя работа еще не закончена.

Мама – самый близкий мне человек. Знаю, сколько страданий она пережила со мной, когда я болел или имел какие-то проблемы. Знаю, как она все это пережила, как она не спала, беспокоясь обо мне. Не хочу снова ее беспокоить, но имею миссию, которую нужно выполнить. Не могу просто так оставить это", – сказал Усик.

Интересно. Ранее Александр Усик раскрыл свой любимый клуб АПЛ. Он также назвал игроков, которые больше всего нравились в раннем возрасте.

Напомним, что 37-летний Усик проведет реванш с Фьюри 21 декабря. Сейчас в активе украинца 22 боя на профессиональном уровне, в которых он одержал все победы.