Другий бій українського абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі та "Циганського короля" відбудеться 21 грудня 2024 року. На кону будуть стояти титули WBO, WBA та WBC.

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Де відбудеться реванш Усика з Ф'юрі

Як і перший бій за звання абсолютного чемпіона світу, який завершився тріумфом Усика за роздільним рішенням суддів, відбудеться в Ер-Ріяді в Саудівський Аравії. Про це повідомила промоутерська компанія Кличків – К2.

У реванші між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, боксери не будуть боротись за четвертий пояс за версією IBF. Цей титул буде на кону в поєдинку тимчасового володаря поясу Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що у травні 2024 року, українець здолав Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі вперше за довгий час та володарем одразу чотирьох поясів.