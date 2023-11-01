Фьюри не поразил против Нганну: известный промоутер считает Усика явным фаворитом в бою за абсолют

Эдди Хирн считает, что шансы украинца в поединке с Тайсоном существенно выросли после боя британца против Фрэнсиса Нганну. По его мнению, неубедительное выступление психологически ударит по Фьюри.

В минувшие выходные Тайсон Фьюри провел боксерский поединок против эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Британец одержал победу раздельным решением судей.

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Впрочем, этот бой вызвал вопрос о физических кондициях Фьюри. "Цыганский король" побывал в нокдауне и получил два рассечения. Теперь же Тайсона ждет бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

После неубедительного боя с Нганну боксерское сообщество стало сомневаться в статусе Фьюри как фаворита. Известный промоутер Эдди Хирн, работающий с Энтони Джошуа, оценивает шансы Усика как намного выше.

Не будем умалять заслуги Нганну, но, вероятно, это нанесет психологический удар по Фьюри. Теперь Усик будет большим фаворитом в бою за абсолют. В этом поединке мы получим лучшую версию Тайсона Фьюри. Когда ты делаешь глупые вещи и боксируешь против парня с UFC, это имеет неприятные последствия и влияет на твое наследие,

– заявил Хирн.

Напомним, что Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF, тогда у Фьюри титул WBC. В последнем пока поединке украинец победил Даниэля Дюбуа нокаутом в 9-м раунде.

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Ожидалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 23 декабря этого года. Впрочем, команда британца настаивает на переносе на 2024 год из-за якобы травмы у Фьюри после боя с Нганну. Есть информация о февраль 2024 года.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном уровне. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.