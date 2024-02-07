Нову дату поєдинку офіційно призначили на 18 травня. Попри це, боксерська спільнота не припиняє обговорювати майбутню супербитву між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

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Бій, у якому може статися все, що завгодно

Своєю думкою щодо обох непереможних спортсменів поділився Хосе Бенавідес-старший, батько і тренер тимчасового чемпіона WBC у другій середній вазі Давида Бенавідеса. Він заявив, що є фанатом обох боксерів, а перевагою Усика є те, що він сприймає речі серйозно та наполегливо готується до поєдинків, на відміну від Тайсона Ф'юрі.

"Усик – це як великий Ломаченко. Кути, викидає багато ударів, і він дуже видовищний боєць, справді хороший. Я люблю "Циганського короля", він ще один чудовий боєць. Він смішний, змушує мене сміятися. Я думаю, це буде чудовий бій. Вони обидва можуть рухатися, мають гарну роботу ніг і гнучкість. Вони дуже добре реагують. Буде дуже видовищний бій. Я буду радий будь-якому переможцю", – заявив фахівець.

Хосе Бенавідес-старший дав свій прогноз на майбутню титульну битву. Він вважає, що шанси суперників приблизно однакові, але все ж таки обрав фаворита:

Виберу Усика з невеликою перевагою, можливо, 60 на 40. Це через те, як він рухається, використовує кути, і він виглядав фантастично. Саме тому вибираю Усика з невеликою перевагою, але може статися все, що завгодно.

Цікаво. Через перенесення поєдинку Олександр Усик достроково завершив тренувальний табір і наразі приєднався до розташування футбольного клубу Полісся, з яким має професійний контракт. Житомирський клуб опублікував відео, в якому продемонстрував, що з реалізацією пенальті в українського чемпіона повний порядок.