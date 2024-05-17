Усик – Фьюри: где смотреть огненный бой за абсолют в Украине – расписание трансляций

Уже в ночь с 18-го на 19-е мая (в Украине) состоится долгожданная битва, в которой Александр Усик подерется против Тайсона Фьюри. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Боксеры должны были выйти в ринг еще в феврале 2024-го года. Но за несколько дней до поединка Тайсон Фьюри получил серьезное рассечение во время одного из своих спаррингов в тренировочном лагере, сообщает 24 Канал.

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Долгожданная битва за абсолют

Поэтому долгожданную битву была перенесена на май того же года. Оба бойца в отличной форме подходят к очной встрече. Этот факт добавляет еще больших ожиданий относительно зрелищности этого боя.

В этом "королевском дивизионе" не было абсолютного чемпиона мира на протяжении уже четверти века. Последний раз такой статус получал легендарный Леннокс Льюис в далеком 1999-м году, когда победил Эвандера Холифилда.

Тогда на кону стояли чемпионские пояса WBA, WBC и IBF. Правда, титул WBO был признан равноценным, поэтому победитель предстоящего боя Усик – Фьюри станет первым в истории абсолютным чемпионом мира в хевивейте с четырьмя главными титулами.

Легенды бокса Леннокс Льюис и Майк Тайсон уже сделали свои прогнозы на бой Усик – Фьюри.

Где смотреть бой в Украине

Медиасервис MEGOGO – официальный транслятор вечера бокса, который начнется поздно вечером 18 мая и закончится боем Усик – Фьюри в ночи 19 мая (в Украине). Главный поединок на "Kingdom Arena" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется ориентировочно не раньше 00:30 ночи.

Посмотреть бои можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на собственном канале "MEGOGO Гонг" и на отдельном в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день боксерского шоу.

Отметим, что в андеркарде вечера бокса подерется другой украинский боксер Денис Беринчик, который в титульном бою за вакантный пояс WBO в легком весе сойдется с Эмануэлем Наваррете. В случае победы Беринчик может провести следующий поединок против Василия Ломаченко.

К слову, сайте 24 Канал проведет текстовую трансляцию боя Усик – Фьюри, а также обзор главных событий в день боя, видеообзор после его окончания и результат поединка Беринчика.

Результаты предыдущих боев Усика и Фьюри