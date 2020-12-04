Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа 12 декабря проведет бой против Кубрата Пулева. В случае победы в следующем бою Джошуа встретится с Тайсоном Фьюри или Александром Усиком.

Сделал бы ставку на бой с Усиком

Энтони Джошуа рассказал, с кем проведет бой в 2021 году. Выбирая между Фьюри и Усиком, он сказал, что хочет встретиться с чемпионом WBC, пишет fightnews.info.

Кстати Усик объяснил, почему хочет драться только с Джошуа

В то же время Джошуа считает, что Усик более надежный вариант.

Я смотрю на карьерные пути Фьюри и Усика. Тайсон – отличный талант, но я не знаю, что он будет делать. Будет ли он драться с Уайлдером или нет, будет ли он драться с Кабаелом или нет. Фьюри анонсировал, что проведет бой со мной, соглашение было согласовано, но мы не бьемся,

– сказал Джошуа.

Олимпийский чемпион 2012 года Джошуа сказал, что Усик надежный, ведь отвечает за свои слова.

"И у меня есть Усик, который кажется прямым парнем. Он сказал, что подерется с Чисорой, и провел бой. Он говорил, что подерется с Уизерспуном, и подрался с ним. Я выбираю серьезных людей", – добавил британец.

Он отметил, что встретится с Фьюри, если британец продемонстрирует серьезное отношение. В то же время Джошуа стремится быть протестированным обоими боксерами.

Я не знаю, что произойдет в 2021 году. Но если бы я ставил деньги, то сделал бы ставку на бой с Усиком. Matchroom может прямо устроить этот поединок, а его послужной список показывает, что когда он кого-то вспоминает, то бьется с этим соперником,

– резюмировал Джошуа.

Во внимание. Александр Усик – обязательный претендент на титул WBO, которым владеет Джошуа. Если британец после встречи с Пулевым откажется встретиться с Усиком, то пояс WBO может стать вакантным. Потенциальными соперниками Усика называют Джо Джойса и Джозефа Паркера.