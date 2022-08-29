Боб Арум назвал возможную дату поединка Усик – Фьюри
29 августа 2022 , 10:33Читати новину українською
Источник:твиттер Майкла Бенсона
Тайсон Фьюри готов отложить свою пенсию на потом. В начале 2023 г. он может выйти на ринг против непобедимого Александра Усика.
Глава Top Rank Боб Арум поделился деталями о возможной встрече Александра Усика с Тайсоном Фьюри. По его словам, вероятность проведения поединка между украинцем и британцем в декабре очень маленькая.
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Вероятнее всего, бой состоится 11 – 18 февраля.
Также Арум добавил, что наиболее вероятным местом проведения поединка будет Ближний Восток, но не обязательно это будет Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ.
Фьюри откладывает свою пенсию
- Тайсон Фьюри за последние несколько месяцев уже дважды заканчивал свою карьеру. Сначала – после боя с Диллианом Уайтом, а затем – после того, как ненадолго объявил о своем возвращении в августе.
- Вернуться на ринг его заставил недавно победивший Энтони Джошуа в реванше Александр Усик.
- Тайсон из-за своих промоутеров сообщил WBC, что все же решил продолжать выступления в боксе. Однако боксерская организация отложила официальное объявление об этом решении до 2 сентября.
- Он не спешит с официальным обращением из-за смерти своего двоюродного брата.
- Менеджер украинского боксера рассказал, что бой с "Цыганским королем" может состояться в конце этого года или начале 2023-го.
- В случае организации боя с Фьюри Усик сразится за статус абсолютного чемпиона только в своем пятом поединке в дивизионе.