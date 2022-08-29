Боб Арум назвал возможную дату поединка Усик – Фьюри

Тайсон Фьюри готов отложить свою пенсию на потом. В начале 2023 г. он может выйти на ринг против непобедимого Александра Усика.

Глава Top Rank Боб Арум поделился деталями о возможной встрече Александра Усика с Тайсоном Фьюри. По его словам, вероятность проведения поединка между украинцем и британцем в декабре очень маленькая.

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Вероятнее всего, бой состоится 11 – 18 февраля.

Также Арум добавил, что наиболее вероятным местом проведения поединка будет Ближний Восток, но не обязательно это будет Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ.

Фьюри откладывает свою пенсию