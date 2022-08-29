Голова Top Rank Боб Арум поділився деталями щодо можливої зустрічі Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, вірогідність проведення поєдинку між українцем та британцем у грудні є дуже маленькою.

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Ймовірніше всього бій відбудеться 11 – 18 лютого.

Також Арум додав, що найбільш вірогідним місцем проведення поєдинку буде Близький Схід, але не обов'язково це буде Саудівська Аравія, Катар, або ОАЕ.

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