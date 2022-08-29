Голова Top Rank Боб Арум поділився деталями щодо можливої зустрічі Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, вірогідність проведення поєдинку між українцем та британцем у грудні є дуже маленькою.
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Ймовірніше всього бій відбудеться 11 – 18 лютого.
Також Арум додав, що найбільш вірогідним місцем проведення поєдинку буде Близький Схід, але не обов'язково це буде Саудівська Аравія, Катар, або ОАЕ.
Ф'юрі відкладає свою пенсію
- Тайсон Ф'юрі за останні декілька місяців вже двічі закінчував свою кар'єру. Спочатку – після бою з Ділліаном Уайтом, а згодом – після того, як ненадовго оголосив про своє повернення у серпні.
- Повернутися на ринг його змусив Олександр Усик, який нещодавно переміг Ентоні Джошуа у реванші.
- Тайсон через своїх промоутерів повідомив WBC, що все ж вирішив продовжувати виступи у боксі. Однак боксерська організація відклала офіційне оголошення про це рішення до 2 вересня.
- Він не поспішає з офіційним звернення через смерть свого двоюрідного брата.
- Менеджер українського боксера розповів, що бій з "Циганським королем" може відбутися наприкінці цього року або на початку 2023-го.
- У разі організації бою з Ф'юрі Усик змагатиметься за статус абсолютного чемпіона лише у своєму п'ятому поєдинку в дивізіоні.