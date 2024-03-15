Битва должна была состояться еще 17 февраля, а до этого планировалась на конец декабря 2023 года, однако у британского боксера постоянно возникали проблемы – сначала из-за тяжелого боя против Фрэнсиса Нганну, а позже Тайсон Фьюри получил рассечение во время спарринга. Многие эксперты считают, что “бой века” снова может быть перенесен или даже отменен.

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Фьюри не повлияет на проведение следующего боя Усика

Обладатель трех из четырех главных чемпионских титулов Александр Усик рассказал, что на этот раз потенциальные проблемы "Цыганского короля" никак не повлияют на его выход в ринг. Он в любом случае проведет бой 18 мая, если не с британцем, то с другим боксером.

"Я обязательно буду драться 18 мая, и мои тренировки не пройдут даром. Но я очень рад, что Тайсон быстро восстановился после травмы и уже вернулся к тренировкам. Я должен драться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Не важно, кто будет соперником. Так случилось, что Тайсон Фьюри стоит на моем пути к званию абсолютного чемпиона. Но если Тайсон не захочет драться и решит отказаться от своего пояса, я с радостью буду драться за него с тем, кого WBC выберет претендентом,

– сказал Усик.

К слову. Ранее о готовности драться с украинским боксером 18 мая заявлял обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович.

Напомним, что в контракте боя Усик – Фьюри есть пункт о реванше. Если же британец снова не выйдет в ринг, то будет обязан уплатить штраф в размере 10 миллионов евро.