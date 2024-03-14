Неистовый чемпион WBC Тайсон Фьюри, как только не называл украинского боксера. Однако, когда выключается камера, британец перевоплощается в другого человека.

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Фьюри уважает Усика больше всех бойцов

Во время интервью BoxNation Фьюри рассказал, что уважает Усика. Оказывается, оба боксера имеют много общего.

Я уважаю Усика больше всех бойцов за религиозность. Я сказал ему об этом, когда мы встретились лицом к лицу. Я сказал: "Больше чем за бокс, я уважаю тебя как семьянина, такого как и я. Во-вторых, он имеет огромную веру, это стоит и меня". Так что только уважение за это. Я уважаю, как он крестится после каждого раунда,

– рассказал Фьюри.

Отметим, что религиозность совершенно не мешает Фьюри оскорблять своих соперников нецензурными выражениями. А после тяжелых поединков "Цыганский король" любит развлечься под воздействием алкогольных напитков. Вот в этом Александр Усик абсолютная противоположность британцу.

Важно! Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в Эр-Рияде 18 мая. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира.