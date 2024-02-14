Экс-чемпион мира назвал фактор, который станет решающим в битве Усик – Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри 18 мая проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. "Королевская" весовая категория впервые за четверть века получит нового абсолюта после легендарного Леннокса Льюиса.

Будущие соперники еще ни разу не знали горечи поражения в течение профессиональной карьеры. Это добавляет особого интереса к самому статусному боксерскому событию в истории супертяжелого веса.

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Ключевой фактор для определения победителя

Своим мнением относительно супербитвы поделился бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко. Он назвал своего фаворита боя и выделил фактор, который станет решающим в определении победителя.

"Будет тяжело. Думаю, что победит Усик. Скорее всего, что решением судей. Что может стать решающим фактором боя? Тайминг и скорость Усика. Хотя Фьюри тоже не назвать медленным боксером. Если сравнивать его с предыдущим соперником – Даниэлем Дюбуа, то Фьюри гораздо быстрее. Если сравнивать с Энтони Джошуа... Фьюри тоже, наверное, немножко быстрее.

Думаю, что все решит тайминг. Примерно так же, как это было с Джошуа. Вот эти доли секунды, вот это умение сыграть на опережение. Эти доли секунды, на которые соперник не успевает отреагировать, этот тайминг нанесения ударов у Усика на очень высоком уровне. Думаю, по таймингу он будет превосходить Фьюри. Будет опережать его на вот эти доли секунды", – сказал Сенченко.

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Кто такой Вячеслав Сенченко

Уроженец Кременчуга, который боксировал в полусреднем весе

Участник Олимпиады-2000 в Сиднее

Дебютировал на профессиональном ринге в 2002 году

Бывший чемпион мира по версиям WBA (2009-2012), IBF International (2004-05, 2006), EBU-EE (2006-07), WBA Intercontinental (2007-08)

В течение профессиональной карьеры провел 38 боев, в которых одержал 36 побед

Закончил карьеру боксера в 2015 году

Сейчас является тренером известного боксера Карена Чухаджяна.