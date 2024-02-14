Будущие соперники еще ни разу не знали горечи поражения в течение профессиональной карьеры. Это добавляет особого интереса к самому статусному боксерскому событию в истории супертяжелого веса.

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Ключевой фактор для определения победителя

Своим мнением относительно супербитвы поделился бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко. Он назвал своего фаворита боя и выделил фактор, который станет решающим в определении победителя.

"Будет тяжело. Думаю, что победит Усик. Скорее всего, что решением судей. Что может стать решающим фактором боя? Тайминг и скорость Усика. Хотя Фьюри тоже не назвать медленным боксером. Если сравнивать его с предыдущим соперником – Даниэлем Дюбуа, то Фьюри гораздо быстрее. Если сравнивать с Энтони Джошуа... Фьюри тоже, наверное, немножко быстрее.

Думаю, что все решит тайминг. Примерно так же, как это было с Джошуа. Вот эти доли секунды, вот это умение сыграть на опережение. Эти доли секунды, на которые соперник не успевает отреагировать, этот тайминг нанесения ударов у Усика на очень высоком уровне. Думаю, по таймингу он будет превосходить Фьюри. Будет опережать его на вот эти доли секунды", – сказал Сенченко.

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К слову. Накануне свой прогноз на победителя битвы за абсолют дал украинский тренер Анатолий Дудченко. Он взял под сомнение повреждение Тайсона Фьюри, из-за которого перенесли бой, и уверенно заявил, что победа будет за Александром Усиком.

Кто такой Вячеслав Сенченко