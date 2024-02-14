Майбутні суперники ще жодного разу не знали гіркоти поразки протягом професійної кар'єри. Це додає особливого інтересу до найстатуснішої боксерської події в історії суперважкої ваги.

Читайте також Російський боксер закликав Ф'юрі використовувати брудні прийоми в бою з Усиком

Ключовий фактор для визначення переможця

Своєю думкою щодо супербитви поділився колишній чемпіон світу в напівсередній вазі В’ячеслав Сенченко. Він назвав свого фаворита бою та виокремив фактор, який стане вирішальним у визначенні переможця.

"Буде важко. Думаю, що переможе Усик. Скоріш за все, що рішенням суддів. Що може стати вирішальним фактором бою? Таймінг та швидкість Усика. Хоча Ф’юрі теж не назвати повільним боксером. Якщо порівнювати його з попереднім суперником – Даніелем Дюбуа, то Ф’юрі набагато швидший. Якщо порівнювати з Ентоні Джошуа... Ф’юрі теж, напевно, трішки швидший.

Гадаю, що все вирішить таймінг. Приблизно так само, як це було з Джошуа. Ось ці долі секунди, ось це вміння зіграти на випередження. Ці долі секунди, на які суперник не встигає відреагувати, цей таймінг завдавання ударів в Усика на дуже високому рівні. Гадаю, за таймінгом він буде переважати Ф’юрі. Буде випереджати його на ось ці долі секунди", – сказав Сенченко.

Може бути цікаво Культові фільми про бокс, які подивитесь на одному диханні

До слова. Напередодні свій прогноз на переможця битви за абсолют дав український тренер Анатолій Дудченко. Він узяв під сумнів пошкодження Тайсона Ф'юрі, через яке перенесли бій, та впевнено заявив, що перемога буде за Олександром Усиком.

Хто такий В’ячеслав Сенченко