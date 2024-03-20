Он абсолютный убийца, – Фьюри резко изменил риторику относительно Усика перед "боем века"

В столице Саудовской Аравии 18 мая состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в "королевской" весовой категории. За него будут соревноваться Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Они должны были выйти в ринг еще 17 февраля, но тогда битву перенесли из-за рассечения у британского боксера. Сейчас будущие соперники находятся в тренировочных лагерях, где готовятся к "бою века".

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Фьюри с уважением относится к Усику

Тайсон Фьюри в течение долгого времени поливал грязью украинского чемпиона. Однако сейчас его риторика резко изменилась.

Сначала он выразил уважение Александру Усику за его религиозность и отметил замечательные качества, как семьянина. Теперь же заговорил и о профессиональных навыках.

Британец поделился ожиданиями от боя с украинцем и вспомнил его победы над Энтони Джошуа. По словам Тайсона Фьюри, они свидетельствуют о том, что с Александром Усиком надо считаться, чего ранее "Цыганский король" публично не собирался делать.

Мой бой с Александром Усиком – это самый большой поединок века. Ни один бой не будет больше этого... Не забываем, что Усик дважды побил другого парня Энтони Джошуа. Это отбросило Эй Джея далеко вниз по карьерной лестнице. Он абсолютный убийца, он плохой человек – Усик. Так как можно недооценивать его, глядя на парня, которого он уже дважды побил?

– заявил Фьюри.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри поделился мыслями об окончании карьеры. Он собирается дважды выйти в ринг против Александра Усика, устроить два поединка с Энтони Джошуа, после чего планирует повесить перчатки на гвоздь.

. На данный момент ни один из будущих участников "боя века" не знает вкуса горечи поражения. Тайсон Фьюри одержал 34 победы и 1 бой против Деонтея Уайлдера закончил вничью, а Александр Усик триумфовал в каждой из 21 битвы, которые проводил на профессиональном уровне.