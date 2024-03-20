Вони мали вийти в ринг ще 17 лютого, але тоді битву перенесли через розсічення у британського боксера. Наразі майбутні суперники знаходяться у тренувальних таборах, де готуються до "бою століття".

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Ф'юрі з повагою ставиться до Усика

Тайсон Ф'юрі протягом довгого часу поливав брудом українського чемпіона. Проте зараз його риторика різко змінилася.

Спочатку він висловив повагу Олександру Усику за його релігійність та відзначив чудові якості, як сім'янина. Тепер же заговорив і про професійні навички.

Британець поділився очікуваннями від бою з українцем та пригадав його перемоги над Ентоні Джошуа. За словами Тайсона Ф'юрі, вони свідчать про те, що з Олександром Усиком треба рахуватися, чого раніше "Циганський король" публічно не збирався робити.

Мій бій з Олександром Усиком – це найбільший поєдинок століття. Жоден бій не буде більшим за цей... Не забуваймо, що Усик двічі побив іншого хлопця Ентоні Джошуа. Це відкинуло Ей Джея далеко вниз по карʼєрних сходах. Він абсолютний вбивця, він погана людина – Усик. Тож як можна недооцінювати його, дивлячись на хлопця, якого він вже двічі побив?

– заявив Фʼюрі.

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо закінчення кар'єри. Він збирається двічі вийти в ринг проти Олександра Усика, влаштувати двобій з Ентоні Джошуа, після чого планує повісити рукавички на цвях.

Важливо. На цей час жоден з майбутніх учасників "бою століття" не знає смаку гіркоти поразки. Тайсон Ф'юрі здобув 34 перемоги й 1 бій проти Деонтея Вайлдера закінчив унічию, а Олександр Усик тріумфував у кожній з 21 битви, які проводив на професійному рівні.