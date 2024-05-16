Уже в эту субботу, 18 мая, в Эр-Рияде на ринге в историческом поединке встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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Фьюри не придает "бою века" важного статуса

Британец заявил, что он не эмоциональный перед большими боями, ведь для него это просто рабочий день.

Меня никогда не видели эмоциональным, подавленным или нервозным перед большим боем. Это просто боксерский матч. Два парня выйдут на ринг и будут делать то, что делали в зале каждый день, в моем случае - в течение последних 20 лет, если не больше. Люди удивляются большим аренам, но для меня это еще один день на работе. Это просто еще один день для меня. Знаете, что будет, когда я вернусь домой? Сяду в старый фургон, а назад посажу собаку. Все то же самое,

- рассказал Тайсон Фьюри.

Отметим. Недавно британец признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем. Он страдает от биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Напомним, что за "бой века" Александр Усик и Тайсон Фьюри получат рекордные гонорары.