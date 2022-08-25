Мечтать не вредно: Фьюри рассказал, когда отправит Усика в нокаут

Британский боксер уже начал развлекать публику перед возможным сражением с Усиком. Тайсон поделился с фанатами своими мечтами, когда планирует нокаутировать украинца.

Во втором бою против Энтони Джошуа украинец Александр Усик снова смог победить. Это позволило боксеру защитить чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Теперь весь боксерский мир в ожидании боя за абсолют. Единственный пояс, которым Александр не владеет, является WBC. Он принадлежит Тайсону Фьюри.

Британец объявлял об уходе на пенсию, однако позже изменил свое мнение. Мало того, что "Цыганский король" требует безумные призовые за поединок, так еще и пытается унизить украинца на словах. Так, Фьюри заявил, что быстро справится с Усиком.

Когда Усик пил материнское молоко, я уже был чемпионом Великобритании в тяжелом весе. Я уверен, что размажу его за 4 раунда. "Цыганский король" так сказал,

– написал Тайсон в сторис в своем инстаграме.



Скрин сторис Тайсона Фьюри

Место проведения и призовые для Усика и Фьюри

Напомним, что Тайсон потребовал от организаторов установить фонд в 125 миллионов фунтов. Каждому из боксеров должно добраться по 50% от этой суммы (по 62,5 миллиона).

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При этом отмечается, что Саудовская Аравия готова организовать бой Усик – Фьюри. Напомним, что именно у Джидди Усик во второй раз победил Джошуа.