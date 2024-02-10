"Карма – это такая штука": экс-чемпион мира объяснил, за что Фьюри получил рассечение

"Цыганский король" получил рассечение глаза накануне поединка за абсолют с Александром Усиком. По мнению американского боксера Тима Брэдли это произошло неслучайно.

За две недели до поединка за абсолют Тайсон Фьюри получил травму во время спарринга. Из-за глубокого рассечения "Цыганскому королю" пришлось наложить 11 швов, а долгожданный поединок перенести на более поздний срок.

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Фьюри поплатился за "грязный" бокс

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Тимоти Брэдли высказался относительно неожиданной травмы Фьюри. По мнению 40-летнего американца, "Цыганскому королю" прилетело из-за запрещенного приема в бою с Нганну. Тогда британец ударил локтем звезду ММА, но судьи не заметили нарушения.

Карма – это такая штука. Послушайте, тот локоть, которым он ударил Фрэнсиса Нганну и локоть которым его ударили во время спарринга... люди должны понять, он спарринговал с парнем из ММА. Вот с кем он работает перед боем с Усиком. Это может быть падением или концом Тайсона Фьюри,

– отметил Брэдли.

Напомним, что в поединке Фьюри – Нганну довольно противоречивую победу одержал британец. "Цыганский король" побывал в нокдауне, но раздельным решением судьи отдали ему победу.

Видео запрещенного удара Фьюри в бою с Нганну