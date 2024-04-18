"Усику будет очень тяжело": известный боксер прокомментировал предстоящий поединок украинца с Фьюри

Уже 18 мая в Эр-Рияде на "Kingdom Arena" состоится бой Усик - Фьюри. Победитель станет первым абсолютом в истории хевивейта в эпоху четырех поясов

Украинский чемпион EBU в супертяжелом весе Александр Захожий прокомментировал предстоящий поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он дал неожиданный прогноз на этот бой.

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Александр Захожий прокомментировал предстоящий бой

Он отметил, что надеется на победу Усика, но ему на этот раз будет очень трудно.

Надеемся, что Александр победит. Но на самом деле я думаю, что будет очень трудно на этот раз. Потому что Фьюри взялся очень активно тренироваться. И мы видим, в какой он сейчас хорошей форме. Он сбросил вес. Думаю, что он будет пытаться переиграть Усика. Не думаю, что он будет заряжаться на нокаут. Думаю, попытается переиграть по скорости,

– рассказал Захожий.

Также он заявил, что если бы выбирал с кем провести бой, то предпочел бы Фьюри, поскольку с ним было бы удобнее. По словам Захожего, с Усиком боксировать неудобно.

Мне кажется, что я с ним (Усиком – 24 канал) около 300 раундов провел. Может, 200. Точно не скажу, но я с ним прошел 3 полноценных кемпа. А у него кемпы – по 2 месяца. То есть, реально много. К нему очень трудно привыкнуть, приспособиться. Он быстрый. Он левша. Он неудобный. Он попадает. Он много ударов выбрасывает. Он просто настоящий молодец. Честно говоря, я выбрал бы лучше боксировать с Фьюри,

– добавил Александр Захожий.

. Накануне президент WBC Маурисио Сулейман представил специальный чемпионский пояс, который был изготовлен под битву за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Он сделан в цветах национальных флагов стран соперников.

Отметим, что пока Усик и Фьюри до сих пор не проиграли ни одного поединка на профессиональном уровне. Украинец выиграл каждый из 21-го своего боя, одновременно на счету британца – 34 победы и одна ничья в 35-ти встречах.