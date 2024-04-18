Український чемпіон EBU у надважкій вазі Олександр Захожий прокоментував майбутній поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Він дав несподіваний прогноз на цей бій.

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Олександр Захожий прокоментував майбутній бій

Він зазначив, що сподівається на перемогу Усика, але йому цього разу буде дуже важко.

Сподіваємось, що Олександр переможе. Але насправді я думаю, що буде дуже важко цього разу. Тому що Ф’юрі взявся дуже активно тренуватись. І ми бачимо, в якій він зараз хорошій формі. Він скинув вагу. Думаю, що він намагатиметься переграти Усика. Не думаю, що він заряджатиметься на нокаут. Думаю, спробує переграти за швидкістю,

– розповів Захожий.

Також він заявив, що якби обирав з ким провести бій, то надав би перевагу Ф'юрі, оскільки з ним було б зручніше. За словами Захожого, з Усиком боксувати незручно.

Мені здається, що я з ним (Усиком – 24 канал) близько 300 раундів провів. Може, 200. Точно не скажу, але я з ним пройшов 3 повноцінні кемпи. А в нього кемпи – по 2 місяці. Тобто, реально багато. До нього дуже важко звикнути, пристосуватися. Він швидкий. Він шульга. Він незручний. Він влучає. Він багато ударів викидає. Він просто справжній молодець. Чесно кажучи, я вибрав би краще боксувати з Ф’юрі,

– додав Олександр Захожий.

Цікаво. Напередодні президент WBC Маурісіо Сулейман презентував спеціальний чемпіонський пояс, який було виготовлено під битву за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Він зроблений у кольорах національних прапорів країн суперників.

Відзначимо, що наразі Усик та Ф'юрі досі не програли жодного поєдинку на професійному рівні. Українець виграв кожен з 21-го свого бою, водночас на рахунку британця – 34 перемоги та одна нічия у 35-ти зустрічах.