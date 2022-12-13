У Тайсона подгорела попка: Усик знатно потроллил Фьюри за обещание дать пощечину

Украинский боксер встретился со своим будущим соперником лицом к лицу в начале декабря. Тогда между ними прошла небольшая словесная дуэль, но до потасовки дело не дошло.

В субботу, 3 декабря, состоялся бой за пояс WBC в тяжелом весе. Его обладатель Тайсон Фьюри защитил титул, преодолев техническим нокаутом Дерека Чисору.

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Этот результат открывает перед "Цыганским королем" путь к бою за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Именно украинцу принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.

К слову Усик посетил этот поединок и после него встретился с Фьюри у ринга. До этого Тайсон обещал оплеуху украинцу, но все же не решился. Александр рассказал о встрече в Лондоне.

Мы посмотрели поединок. Тайсон Фьюри сделал хороший спарринг для себя при том, что он еще и заработал деньги. Я вышел в ринг, мы объявили о том, что будем боксировать. Дальше уже вопросы организаторов и Тайсона Фьюри. Дай Бог, чтобы мы все прошли лагеря и у нас не было травм. Мы общались до этого. Если он согласится боксировать, то я выйду в ринг. Перед тем были разговоры, что даст мне пощечину. Но я думаю, что у него немного подгорела попка и он передумал давать пощечину,

– отметил Усик.

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