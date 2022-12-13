У суботу, 3 грудня, відбувся бій за пояс WBC у надважкій вазі. Його володар Тайсон Ф'юрі захистив титул, подолавши технічним нокаутом Дерека Чісору.

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Цей результат відкриває перед "Циганським королем" шлях до бою за звання абсолютного чемпіона із Олександром Усиком. Саме українцю належать пояси WBA, WBO та IBF.

До слова Усик відвідав той поєдинок і після нього зустрівся із Ф'юрі біля рингу. До цього Тайсон обіцяв дати ляпаса українцю, але все ж не наважився. Олександр розповів про ту зустріч у Лондоні.

Ми подивились поєдинок. Тайсон Ф'юрі зробив гарний спаринг для себе при тому, що він ще й заробив гроші. Я вийшов в ринг, ми оголосили про те, що будемо боксувати. Далі вже питання організаторів і Тайсона Ф'юрі. Дай Боже, щоб ми всі пройшли табори і в нас не було травм. Ми спілкувались перед цим. Якщо він дасть згоду боксувати, то я вийду в ринг. Перед тим були розмови, що дасть мені ляпаса. Але я думаю, що в нього трішки підгоріла дупка і він передумав про ляпас,

– відзначив Усик.

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