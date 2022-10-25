"Пьяница, давай биться": Усик вызвал Фьюри на бой новым дерзким заявлением
Источник:SecondsOut
Александр готов сойтись с Тайсоном в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Правда, пока соперники не могут согласовать дату поединка.
В августе этого года Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец смог оградить пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
По теме Мегафайт Усик - Фьюри уже скоро: названы место и дата боя
Ожидалось, что следующим соперником украинца станет Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Однако их бой пока откладывается из-за несогласования даты.
Тем временем боксеры обмениваются словесными выпадами друг на друга. Особенно активен в этом Тайсон, угрожающий Усику и бросающий в его адрес оскорбительные слова. Впрочем, и украинец отвечает Фьюри. Например, в последнем заявлении Александр назвал своего визави пьяной.
Я обращаюсь к Тайсону Фьюри. Эй, Тайсон, пьяница! Давай сделаем это. Пьяница, давай драться! Давай определим, кто самый лучший в дивизионе, кто самый лучший в мире. Тайсон Фьюри, ты пьяница,
– заявил Усик.
Читайте также Трилогия с Чисорой: Фьюри может подраться с Усиком, но при одном условии
Чисора вместо Усика:
- Напомним, что в апреле Фьюри одолел Уайта и защитил пояс WBC. Он вызвал на бой в декабре Усика, но украинец не собирается возвращаться на ринг в этом году.
- Боя за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- 3 декабря Тайсон Фьюри будет сражаться с Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал (в 2011 и 2014 годах).
- Чисора имеет неприятную статистику боев с украинцами. В 2012 году Дерека одолел Владимир Кличко, а в 2020-м британец проиграл Александру Усику.
- После этого британец еще дважды проиграл Джозефу Паркеру, пока в июле этого года не одолел Кубрата Пулева.