Сможет ли Усик отправить Джошуа в нокаут в бою-реванше

Боксер Александр Усик проведет 20 августа бой-реванш против Энтони Джошуа. Это сражение может закончиться и досрочно победой украинца.

Первое сражение между боксерами, которое состоялось 25 сентября 2021 года в Лондоне, длилось все 12 раундов. Тогда Усик победил Джошуа решением судей, единогласно отдавших победу украинцу.

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В 12 раунде Усик был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокаут. Но не хватило времени.

"Возможно, если бы в 12-м раунде было еще 30 секунд или еще минута, Энтони был бы в нокдауне. Но я больше об этом не думаю, потому что это только догадки. Случилось как произошло. Я боксировал 12 раундов и выиграл", – заявил Усик перед новым боем против Джошуа.

В этот раз боксеры проведут бой-реванш 20 августа в городе Джидда. На кону будут те же три чемпионских пояса по версиям WBO, WBA и IBF в тяжелом весе, которым владеет украинец.

Может ли Усик отправить Джошуа в нокаут

Усик провел три боя в тяжелом весе. И пока не смог отправить соперника в нокаут. В первом бою против Чезза Уизерспуна бой закончился досрочно из-за отказа соперника продолжать. А вот с Дереком Чисорой Усик сражался все 12 раундов. Как и с Энтони Джошуа. И побеждал их решение судей.

В последний раз Усик побеждал нокаутом 10 ноября 2018 года. Тогда его соперником был Тони Белью, а Усик проводил защиту своих чемпионских поясов в первом тяжелом весе.

Букмекерская компания Favbet предлагает сделать ставку на то, сможет ли Усик отправить Джошуа в нокаут. Коэффициент на такой результат боя – 9,5. На победу Усика техническим нокаутом – коэффициент 5. А вот на всеобщую победу Усика в этом бою коэффициент только 1,65. На то, что победит Джошуа – 2,58.

Что касается Энтони Джошуа, то его первое поражение в профессиональной карьере было именно нокаутом. 1 июня 2019 года он проиграл Энди Руису в седьмом раунде и потерял титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе. Тогда это назвали апсетом года. Ведь у Руиса было мало времени на подготовку к этому бою, и он считался андердогом.

Правда, уже 7 декабря 2019 года боксеры провели бой-реванш. Он продлился все 12 раундов, а Джошуа победил решением судей.