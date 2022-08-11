Перший бій між боксерами який відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні, тривав усі 12 раундів. Тоді Усик переміг Джошуа рішенням суддів, які одноголосно віддали перемогу українцю.

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У 12 раунді Усик був близьким до того, щоб відправити суперника в нокаут. Але забракло часу.

"Можливо, якби в 12-му раунді було ще 30 секунд або ще хвилина, Ентоні був би в нокдауні. Але я більше про це не думаю, бо це лише здогади. Сталося як сталося. Я боксував 12 раундів і виграв", – заявив Усик перед новим боєм проти Джошуа.

Цього разу боксери проведуть бій-реванш 20 серпня в місті Джидда. На кону будуть ті ж три чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA та IBF у важкій вазі, яким володіє українець.

Чи може Усик відправити Джошуа в нокаут

Усик провів три бої у важкій вазі. І поки не зумів відправити суперника в нокаут. У першому бою проти Чезза Візерспуна бій закінчився достроково через відмову суперника продовжувати. А от з Дереком Чісорою Усик бився всі 12 раундів. Як і з Ентоні Джошуа. І перемагав їх рішенням суддів.

Востаннє Усик перемагав нокаутом 10 листопада 2018 року. Тоді його суперником був Тоні Белью, а Усик проводив захист своїх чемпіонських поясів у першій важкій вазі.

Букмекерська компанія Favbet пропонує зробити ставку на те, чи зможе Усик відправити Джошуа в нокаут. Коефіцієнт на такий підсумок бою – 9,5. На перемогу Усика технічним нокаутом – коефіцієнт 5. А от на загальну перемогу Усика в цьому бою коефіцієнт лише 1,65. На те, що переможе Джошуа – 2,58.

Щодо Ентоні Джошуа, то його перша поразка в професійній кар'єрі була саме нокаутом. 1 червня 2019 року він програв Енді Руїсу в сьомому раунді та втратив титули WBA Super, WBO, IBF, IBO у важкій вазі. Тоді це назвали апсетом року. Адже в Руїса було мало часу на підготовку до цього бою, і він вважався андердогом.

Правда вже 7 грудня 2019 року боксери провели бій-реванш. Він тривав усі 12 раундів, а Джошуа переміг рішенням суддів.