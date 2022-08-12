После поездки в госпиталь с ранеными солдатами: почему Усик согласился на реванш из Джошуа

Уже 20 августа Александр Усик проведет бой-реванш против Энтони Джошуа. Этот поединок сначала пришлось отложить из-за войны в Украине.

Первое сражение Александр Усик и Энтони Джошу провели 25 сентября 2021 года в Лондоне. Тогда Усик победил Джошуа решением судей. Но оба боксера сразу согласовали проведение реванша. Предварительно тогда называлась дата в апреле или мае 2022 года, когда можно провести это сражение. Хотя впоследствии этот термин постоянно переносился.

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Но 24 февраля россия напала на Украину. Из-за начала войны организация этого сражения отложилась на неопределенный срок. Сам Усик в то время хоть и находился за границей, уже 26 февраля был в Киеве, где присоединился к рядам территориальной обороны. О бое с Энтони Джошуа к тому времени он уже не думал.

Промоутер боксера Александр Красюк в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал, что согласится на проведение этого боя Усика подтолкнули другие военнослужащие.

"Все без исключения люди говорили: "Саша, собирайся. Ты – рупор мирового масштаба. Ты сможешь помочь Украине. Ты сможешь донести миру, что действительно происходит. Чем больше будет внимания к Украине, тем лучше для нас. Нам нужны победы. Ты профессиональный боксер, поэтому, пожалуйста, занимайся своим делом", – рассказал Александр Красюк.

Промоутер также назвал то, что окончательно убедило боксера провести бой против Энтони Джошуа – посещение раненых бойцов в госпитале.

Последней каплей, кажется, было, когда он во Львове приехал в госпиталь. Все ребята с тяжелыми ранениями собрались и все как один сказали, что "нам нужна твоя победа, иди и соревнуйся. Говори с миром, демонстрируй то, что ты должен демонстрировать. Пусть раздается гимн, пусть развевается флаг". Это было последней каплей, после которой Усик позвонил по телефону и уже принял решение начать организационную работу,

– рассказал Александр Красюк.

После этого в конце марта Усик с командой уехал из Украины, чтобы начать подготовку к бою. Его поединок против Энтони Джошуа состоится в городе Джидда в Саудовской Аравии 20 августа. На кону будут три чемпионских пояса, которыми владеет Усик.

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