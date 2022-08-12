Перший бій Олександр Усик та Ентоні Джошу провели 25 вересня 2021 року в Лондоні. Тоді Усик переміг Джошуа рішенням суддів. Але обоє боксерів одразу погодили проведення реваншу. Попередньо тоді називалася дата у квітні або травні 2022 року, коли можна буде провести цей бій. Хоча згодом цей термін постійно переносили.

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Та 24 лютого росія напала на Україну. Через початок війни організація цього бою відклалася на невизначений термін. Сам Усик в той час хоч і перебував закордоном, вже 26 лютого був в Києві, де приєднався до лав територіальної оборони. Про бій з Ентоні Джошуа на той час він вже не думав.

Промоутер боксера Олександр Красюк в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів, що погодитися на проведення цього бою Усика підштовхнули інші військовослужбовці.

"Усі без винятку люди говорили: "Саша, збирайся. Ти – рупор світового масштабу. Ти зможеш допомогти Україні. Ти зможеш донести світу, що насправді відбувається. Що більше буде уваги до України, тим краще для нас. Нам потрібні перемоги. Ти професійний боксер, тому, будь ласка, займайся своєю справою", – розповів Олександр Красюк.

Промоутер також назвав і те, що остаточно переконало боксера провести бій проти Ентоні Джошуа – відвідини поранених бійців у госпіталі.

Останньою краплею, здається, було, коли він у Львові приїхав у госпіталь. Усі хлопці з тяжкими пораненнями зібралися і всі як один сказали, що "нам потрібна твоя перемога, іди та змагайся. Говори зі світом, демонструй те, що ти маєш демонструвати. Нехай лунає гімн, нехай майорить прапор". Це було останньою краплею, після якої Усик зателефонував і вже прийняв рішення почати організаційну роботу,

– розповів Олександр Красюк.

Після цього в кінці березня Усик з командою виїхав з України, щоб розпочати підготовку до бою. Його поєдинок проти Ентоні Джошуа відбудеться в Місті Джидда в Саудівській Аравії 20 серпня. На кону будуть три чемпіонські пояси, якими володіє Усик.

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