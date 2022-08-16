Усик и Джошуа провели открытую тренировку: видео трюков украинца с монетами

Александр Усик и Энтони Джошуа уже прибыли в Саудовскую Аравию, где и состоится реванш. Оба боксера провели открытую тренировку.

Усик продемонстрировал свои умения

Усик и Джошуа продемонстрировали поклонникам бокса свою готовность к реваншу. Они по очереди выходили на ринг, где выполняли упражнения.

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Британец Амир Хан заверил, что украинский боксер серьезно стал тяжелее после первого боя с Джошуа в Лондон. Усик прокомментировал эти слова.

О стратегии на бой я вам не скажу, а вот вес – ну, скажем так, сейчас я немного тяжелее, чем был в прошлый раз. При этом не могу точно сказать, с каким весом я выйду в ринг – увидим это в пятницу на взвешивании. С меня никудышный предсказатель. Все увидите в субботу вечером. Я просто сделаю мою работу, сделаю то, что должен сделать,

– сказал Александр.

Усик во время открытой тренировки станцевал и показал трюки с монетами.

Видео трюков от Усика

Видео танцев украинца

Тренеровка Джошуа

Усик – Джошуа 2: главное

Ответный бой состоится 20 августа, поединок будет принимать Саудовская Аравия.

Начало прямой трансляции реванша Усик – Джошуа намечено на 22:00. Однако само бой может начаться не раньше 23:00. Где смотреть матч можно просмотреть по ссылке.

Недавно мы пообщались с Александром Красюком, промоутером Усиком. В эксклюзивном интервью он рассказал о подготовке боксера к реваншу, кто повлиял на решение Александра принять ответный бой и как повлияла война на бокс.

Напомним, что на кону поединка Усик – Джошуа будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. Ими владеет украинец, завоевавший их в бою против Джошуа в сентябре 2021 года.