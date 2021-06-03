Надеемся, что закроем сделку в пятницу

Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал о ходе переговоров с командой Энтони Джошуа. Британца представляет известный промоутер Эдди Хирн.

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Менеджер Усика сообщил, что WBO дала боксерам больше времени, чтобы согласовать детали поединка.

Мы хотим, чтобы Усик бился с Эй Джеем, и мы тяжело работаем над этим. WBO дала дополнительное время на переговоры, чтобы закрыть сделку – до пятницы,

– рассказал Красюк.

Он заявил, что находится на связи с Эдди Хирном. Сейчас сторонам нужно согласовать детали поединка, после чего определить место встречи.

"Мы тяжело работаем над деталями и надеемся, что закроем сделку в пятницу. Место – это не главная проблема для нас. Прежде всего нужно уладить условия боя, а локация будет определена позже. Усик – великий, он уверен, он хочет провести поединок", – резюмировал Красюк.

Усик – Джошуа: что известно

WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO.

Поединок Усика с Джошуа стал возможным из-за того, что сорвалась встреча Энтони с Тайсоном Фьюри. Последнего обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером.

Бой Усик – Джошуа может состояться в августе.