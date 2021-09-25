Усик и Джошуа не смогут провести реванш
Источник:Mirror
Александр Усик и Энтони Джошуа подписали контракт на бой, который предусматривает реванш только в случае поражения британца. И боксеры не смогут сразу провести второй бой, если Усик все же выиграет в первом поединке.
Усику придется встретиться с Джойсом
Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри и Джо Джойса, заявил, что победа Усика может спутать все карты в тяжелом весе.
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Он рассказал, что победа Усика помешает проведению поединка между Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
"Если Усик действительно выиграет, то это станет препятствием для многих событий. Например, это сделает невозможным поединок между Фьюри и Джошуа", – сказал Уоррен.
Кроме того, Уоррен рассказал, что после потенциально победы над Джошуа 34-летнему украинцу придется сразиться с Джо Джойсом.
Потому что первой защитой для Александра станет бой против Джо Джойса. Именно Джо Джойс является обязательным претендентом по версии WBO,
– заметил Уоррен.
По словам промоутера, Джошуа придется ждать реванша, или Усику отказаться от титула WBO.
"У Усика и Джошуа не будет возможности провести немедленный матч-реванш или ему придется отказаться от титула WBO. В таком случае Джойс подерется за вакантный пояс", – резюмировал Уоррен.
Усик встретится с Джошуа
- Бой Усик-Джошуа за титулы WBO, WBA, IBF, IBO состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало шоу в 22: 00 по киевскому времени. Главное событие стартует не ранее 23:50.
- В Украине бой Усика и Джошуа покажет платформа Megogo. Спорт 24 дарит возможность выиграть право на бесплатный просмотр трансляции.
- Накануне поединка боксеры прошли процедуру взвешивания. Усик продемонстрировал рекордный для себя вес в 100 килограммов. Джошуа оказался на 9 килограммов тяжелее украинца.
- По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Джошуа, которому прочат досрочную победу. Что касается Усика, то букмекеры склоняются к тому, что украинец может выиграть по очкам.