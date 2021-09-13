Усик – Джошуа: дата боя и пресс-конференции
Источник:24 канал
Олимпийские чемпионы Лондона-2012 Александр Усик и Энтони Джошуа уже 25 сентября проведут бой за титулы чемпиона мира WBO, WBA, IBF, IBO. Британский боксер выставит на кон все свои пояса.
Усик – Джошуа: все о бое
Поединок непобедимого Усика и нокаутера Джошуа официально состоится 25 сентября в Лондоне. Бой примет арена Tottenham Hotspur Stadium.
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Общая вместимость стадиона составляет 62 тысячи зрителей. Все билеты на поединок между Усиком и Джошуа были проданы в первый же день.
Вечер бокса, в рамках которого главным событием будет бой Усик – Джошуа, стартует в 22:00 по киевскому времени. Выход в ринг украинца и британца следует ждать после полуночи.
Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организовывает шоу, объявила андеркард. В рамках шоу выступит украинец Максим Продан.
Андеркард шоу
- Лоуренс Околи – Дилан Прасович (бой за пояс WBO в первом тяжелом весе)
- Каллум Смит – Ленин Кастильо
- Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес
- Максим Продан – Флориан Марку
- Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров
Медианеделя поединка Усик – Джошуа должна стартовать 20 сентября. Пресс-конференция боксеров состоится 23 сентября. Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на ютуб-канале DAZN Boxing.
Промо боя
Транслятор шоу компания DAZN уже представила промо поединка.
Промо боя Усик – Джошуа
Также атмосферное промо поединка представил канал Sky Sports Boxing.
Промо боя Усик – Джошуа
- На профессиональном ринге Джошуа провел 25 поединков. Британец одержал 24 победы (22 нокаутом) и потерпел одно поражение в поединке с Энди Руисом-младшим.
- Украинский боксер провел 18 поединков и все выиграл (13 нокаутом). Усик провел 16 боев в первом тяжелом весе и только 2 встречи в тяжелом дивизионе.