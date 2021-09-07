Уже скоро

Уже 25 сентября Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Британец проведет бой при поддержке родных трибун в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.

Читайте также На стадионе, где встретятся Усик и Джошуа, произошел пожар: 300 человек были эвакуированы

Британский канал Sky Sports выпустил промо боя. В видео Джошуа боксирует с тенью на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и просматривает предыдущие поединки украинского боксера.

Промо боя Джошуа – Усик

Бой Усик – Джошуа: главное