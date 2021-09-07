Уже скоро
Уже 25 сентября Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Британец проведет бой при поддержке родных трибун в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
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Британский канал Sky Sports выпустил промо боя. В видео Джошуа боксирует с тенью на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и просматривает предыдущие поединки украинского боксера.
Промо боя Джошуа – Усик
Бой Усик – Джошуа: главное
- Для британца Джошуа это будет вторая защита титулов WBA, WBO, IBF после того, как вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.
- Усик и Джошуа смогут вторично выйти на ринг лишь в том случае, если британец потерпит поражение. Если же фиаско терпит Александр, то реванш не предусмотрен. Так прописано в соглашении поединка.
- Оба боксера являются олимпийскими чемпионами 2012 года. Поэтому у обоих бойцов есть одинаковые шансы на победу.